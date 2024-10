Carport brennt zwischen Häusern – Großalarm bei Hamburg

In Stade hatte die Feuerwehr am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz. Zwischen zwei Häusern stand ein Carport in Flammen. Nur mit Mühe konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden.

Die Polizei teilte mit, dass es gegen 6 Uhr in der Hirtenstraße zu dem Brand gekommen sei. Bei Eintreffen der Rettungskräfte loderten meterhohe Flammen, die auf die benachbarten Häuser überzugreifen drohten. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um dies zu verhindern.

Hoher Sachschaden nach Carportbrand

Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht, am Carport und den darunter befindlichen Autos entstand Totalschaden. Auch das Dach eines der Häuser wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.