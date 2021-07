Ein Feuer im Keller eines Einfamilienhauses in Hollenstedt (Landkreis Harburg) verursachte am Mittwochabend einen sehr hohen Sachschaden. Hier war ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte – doch das Haus war danach unbewohnbar.

Das Feuer brach nach Polizeiangaben gegen 19.40 Uhr im Keller des Hauses am Kiefernweg aus. Hier war ein Wäschetrockner in Flammen aufgegangen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, wurde das ganze Schadensausmaß sichtbar: Ruß und Qualm hatten für einen Schaden in Höhe von rund 200.000 Euro verursacht. Das Haus ist unbewohnbar.

Wäschetrockner zählen zu den gefährlichsten Elektrogeräten im Haushalt. Bei den Brandursachen belegen die Geräte Spitzenplätze. Immer wieder geraten die Geräte durch mangelnde Beseitigung von Flusen und Überhitzung in Brand. Bei Trock­nern kommen hohe Temperaturen, Feuchtig­keit sowie brenn­bare Flusen und Staub zusammen, die ihnen lang­fristig zusetzen können und somit für erhöhte Brandgefahr sorgen.