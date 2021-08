Bombenlabor entdeckt : Polizei löst Rätsel um mysteriöse Explosionen

Bad Pyrmont –

Das Rätsel um die wiederholten Explosionsgeräusche im niedersächsischen Bad Pyrmont in den letzten Monaten ist gelöst: Die Polizei fasste nach eigenen Angaben einen 25-Jährigen, der zugab, aus Spaß Rohr- und Rauchbomben gebaut und gezündet zu haben.

Auf seine Spur kamen sie durch eine Sendung von Materialien zur Sprengstoffherstellung, die er sich schicken ließ. Bei einer Hausdurchsuchung entdeckten die Einsatzkräfte ein Labor in einer Garage, in dem der 25-Jährige aus an sich harmlosen chemischen Substanzen gefährliche Sprengstoffe mischte. Zudem stießen die Polizisten auf einen kleinere professionelle Cannabiszucht.

Laut Polizei gestand der polizeilich bereits bekannte Mann, dass er in den vergangenen Jahren mehrfach selbstgebaute Sprengkörper rund um seinen Wohnort gezündet hatte. Nach eigenen Angaben betrieb er dieses Hobby aus Spaß. Gegen ihn laufen Ermittlungen unter anderem wegen zahlreicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz.

Den Beamten zufolge gab es insgesamt sieben Zwischenfälle in den vergangenen Jahren. Dabei waren die Detonationen im ganzen Tal von Bad Pyrmont zu hören und ließen Fensterscheiben zittern. Der Ort der Zündungen konnte dabei nicht näher eingegrenzt werden. (hb/dpa)