Bombenalarm auf der Elbe: Baggerschiff entdeckt Panzergranate in Schaufel

Cuxhaven –

Schockmoment auf einem Saugbaggerboot in der Elbmündung. Am Donnerstagmorgen rasselte plötzlich ein metallischer Gegenstand in einer der Schaufeln. Als die Besatzung nachsah, entdeckte sie eine gefährliche, einen Meter lange Panzergranate!

Schon seit Tagen ist das Saugbaggerschiff zur Vertiefung des Fahrwassers auf der Elbe unterwegs. Am Donnerstagmorgen mussten die Arbeiten wegen des brisanten Fundes aber jäh unterbrochen werden. Der Kapitän informierte umgehend die Wasserschutzpolizei-Station in Cuxhaven.

Polizeiboot birgt Panzergranate aus der Elbe

Von dort wurde das Polizeiboot „Bürgermeister Weichmann“ aus Hamburg alarmiert. Das Boot rückte an und nahm auf dem Weg noch die Männer des Kampfmittelräumdienstes auf. Am Einsatzort angekommen, konnten die Sprengmeister dann schnell Entwarnung geben. Von dem brisanten Fund ging wohl keine Gefahr mehr aus.

Mithilfe eines Krans wurde die rund 150 Kilo schwere Granate auf das Polizeiboot gehievt und in Sicherheit gebracht.