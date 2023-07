Beim Spazierengehen: Frau entdeckt Leiche im Gebüsch

Grausiger Fund: Bei einem Spaziergang entdeckte eine Frau in Spelle (Niedersachsen) die Leiche eines Mannes in einem Gebüsch. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Verbrechen aus.

Eine Spaziergängerin hat in einem Gebüsch am Pastor-Batsche-Weg in Spelle (Landkreis Emsland) im Bereich der dortigen Bürgerbegegnungsstätte einen toten Mann gefunden. „Ein Fremdverschulden wird nicht ausgeschlossen“, teilte die Polizei am Sonntagabend mit.

Spelle im Emsland: 35-Jähriger liegt tot im Gebüsch

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte die Polizei zunächst nicht mehr zu dem Fund herausgeben, sagte eine Sprecherin in Lingen. Die Leiche wurde den Angaben nach im Bereich einer Bürgerbegegnungsstätte gefunden.

„Es handelt sich mit Sicherheit um ein Tötungsdelikt“, sagte Alexander Retemeyer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Osnabrück, am Montag. Der Tote werde am Vormittag obduziert.

Bei dem Opfer handelt es sich vermutlich um einen 35-Jährigen, der kein Deutscher ist, wie Retemeyer weiter mitteilte. Die Nationalität des Mannes gaben die Behörden zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, hieß es weiter. (dpa/mp)