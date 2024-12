Fettbrand in Restaurantküche! Landgasthof bei Hamburg evakuiert

Feueralarm in einem Landgasthof bei Hamburg. In der Küche war ein Brand ausgebrochen. Wegen der starken Verqualmung wurde der Laden geräumt.

Der Festtagsbraten war angeichtet. Rund 25 Gäste hatten an den Tischen des Restaurants Erhorns in Rosengarten (Landkreis Harburg) Platz genommen, als es plötzlich Feueralarm gab. In der Küche war siedendes Fett in Brand geraten, eine Qualmwolke breitete sich im Restaurant aus.

25 Restaurantgäste mussten Gebäude verlassen

Alle Gäste konnten sich in Sicherheit bringen, Küchenmitarbeiter erstickten die Flammen mit einer Löschdecke. Die Feuerwehr sorgte dafür, dass auch der Brandrauch nicht mehr zum Problem werden konnte und kontrollierte, ob sich das Feuer unbemerkt ausgebreitet hatte. Nach gut einer Stunde war die Gefahr gebannt.