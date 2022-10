Bei Wohnungsbrand: Mann stürzt aus dem Fenster und stirbt

Bei einem Wohnungsbrand in Göttingen ist am Montagnachmittag ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann aus dem Fenster gestürzt.

Das Feuer sei gegen 13.50 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Geismar ausgebrochen. „Der Mieter der Wohnung stürzte in der Folge aus einem der Fenster“, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Göttingen: Mann stürzt bei Wohnungsbrand aus 2. Stock und stirbt

Die Wohnung befand sich im 2. Stock. Der Mann, zu dem die Polizei keine weiteren Angaben machte, erlag noch vor Ort seinen erlittenen Verletzungen.

Eine weitere Bewohnerin des Hauses wurde leicht verletzt, sie erlitt im Treppenhaus eine Rauchgasvergiftung. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Polizei ermittelt. (tdo)