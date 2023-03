Bei Versandhandel nahe Hamburg: Angestellte stürzt und stirbt wenig später

Im Amazon-Logistikzentrum in Winsen (Landkreis Harburg) ist es zu einem traurigen Zwischenfall gekommen. Eine Beschäftige war dort am vergangenen Samstag zusammengebrochen. Sie starb kurz darauf in einer Klinik.

Laut „Abendblatt“ sei die Frau während der Arbeit gestürzt und nicht mehr aufgestanden. Vom Unternehmen sei ein Rettungswagen gerufen worden. Der brachte die Frau in eine Klinik, dort verstarb sie wenig später.

Rettungswagen bringt Frau in Klinik – dort verstirbt sie kurz darauf

Vom Unternehmen hieß es, dass man zutiefst bestürzt über den Tod der Kollegin sei und um sie trauere. Die Frau sei nach Erstversorgung durch Sanitäter des Rettungsdienstes vor Ort als stabil eingestuft worden. Ein Arbeitsunfall habe nicht vorgelegen, teilte Amazon dem „Abendblatt“ mit. Die Polizei hat keine Kenntnis von dem Vorgang. Das spräche laut eines Sprechers für eine natürliche Todesursache.

Das könnte sie auch interessieren: Internet-Gigant streicht Tausende Stellen

Von Kollegen der Verstorbenen hieß es, dass die Frau vorerkrankt gewesen sei und an einer Erkrankung der Blutgefäße gelitten haben soll.