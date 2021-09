Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Harburg: Auf der Lindenallee bei Putensen hat die Fahrerin (71) eines Wohnmobils am Mittwochnachmittag laut Polizei die Kontrolle verloren und ist gegen einen Baum gekracht.

Zum Zeitpunkt des Unfalls gegen 13.45 Uhr hatte wenige Momente zuvor Starkregen eingesetzt. Die Fahrbahn, so ein Polizeisprecher, sei entsprechend nass und rutschig gewesen.

Die Front des Fahrzeugs wurde durch den Crash so stark beschädigt und deformiert, dass die Rentnerin in dem Wohnmobil eingeklemmt war. Passanten riefen den Notruf.

Bei Hamburg: Wohnmobil gegen Baum gesteuert – Frau verletzt

Rund 90 Minuten brauchten die alarmierten Retter der Feuerwehr, um die Frau mit schwerem hydraulischen Gerät aus dem Wohnmobil zu befreien. „Sie wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren“, so der Sprecher der Polizei weiter.

Ihr genauer Gesundheitszustand ist unbekannt, genau wie die Unfallursache. „Wir ermitteln.“ (dg)