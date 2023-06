Bei Hamburg: Vermisste 80-Jährige tot am Elbufer gefunden

Seit Mittwoch wurde eine 80-Jährige aus Drage (Landkreis Harburg) vermisst – nun gibt es traurige Gewissheit: Die Seniorin wurde tot am Elbufer aufgefunden.

Nach Angaben der Polizei hatte die stark demente Frau am Mittwochnachmittag ihre Wohnung zu Fuß verlassen und war nicht mehr zurückgekehrt. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, DLRG und Rettungshundestaffel waren seitdem mit Hunden, Drohnen und einem Helikopter im Einsatz.

Große Suchaktion an der Elbe: Hunde wittern Fährte

Bei den Suchmaßnahmen am Donnerstag hatten die Hunde entlang der Elbe in Richtung Hoopte immer wieder eine Fährte der Frau gewittert. Letztlich wurde sie gegen 18 Uhr an einem Buhnenkopf am Elbufer bei Drage gefunden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod der 80-Jährigen feststellen.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an. (mp)