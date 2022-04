Bei Hamburg: Trinkwasserversorgung nach Rohrbruch beeinträchtigt

Kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn: In Buchholz (Landkreis Harburg) bei Hamburg ist es am Freitag zu einem Rohrbruch gekommen. Aus einer Leitung unterhalb des Seppenser Mühlenwegs sprudelte das Wasser.

Die Folge: ein Druckabfall in den Leitungen. In vielen Haushalten war die Wasserversorgung beeinträchtigt, bei anderen kam überhaupt kein Wasser mehr an.

Buchholz: Trinkwasserversorgung nach Rohrbruch beeinträchtigt

Rettungskräfte ließen den betroffenen Bereich absperren, eine Fachfirma und die Stadtwerke kümmerten sich um die Reparturarbeiten im Untergrund. Es kam zu Staus, der Verkehr wurde örtlich von der Polizei umgeleitet.

Rund 90 Minuten später wurde die Leitung provisorisch abgeschiebert, die Versorgung war wieder gegeben. Es gab in den meisten Haushalten wieder Wasser. Wie es zum Rohrbruch kam, war zunächst unklar. Ein Sprecher des Lagedienstes: „Ermittlungen dazu dauern an.“ (dg)