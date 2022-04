Bei Hamburg: Schwertransport landet (fast) in Graben

Beim Transport eines riesigen Teils einer Windkraftanlage ist ein Lastwagen auf der B73 in Agathenburg (Landkreis Stade) beinahe in einen Graben gekippt. Die Ladung neigte sich bereits bedrohlich nach rechts.

Der Fahrer kam, so lauten die ersten Erkenntnisse der Polizei, wohl gegen 2 Uhr in der Nacht zu Dienstag von der Straße ab, nachdem er einen Kreisel passiert hatte. Er war auf dem Weg zu einem Windpark in Oldendorf.

Landkreis Stade: Schwertransport landet (fast) in Graben

Polizei und Straßenmeisterei ließen die Straße auf Höhe des Airbus-Werks zunächst komplett sperren – „aus Sicherheitsgründen“, so ein Sprecher. „Es wurde ein Spezialkran für die Bergung angefordert.“

Die Bergung wird für den Vormittag erwartet. Der Pendler-Verkehr wird sich auf erhebliche Verkehrsbehinderungen einstellen müssen. Die Polizei versucht, mit Umleitungen für Entlastungen zu sorgen. (dg)