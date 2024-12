Bei Hamburg: Polizist nimmt Unfall auf – dann wird er schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Freitagabend in Stelle im Landkreis Harburg ein Polizist schwer verletzt. Der 27-jährige Beamte sicherte nach Polizeiangaben gegen 16.30 Uhr Spuren nach einem Verkehrsunfall. Dann wurde er von einem Auto erfasst.

Eine Polizeistreife wurde zunächst zu einem Unfall mit einem Audi in der Lüneburger Straße gerufen. Am Audi war augenscheinlich ein Seitenspiegel zum Teil abgerissen. Als einer der Beamten Spuren sichern wollte, näherte sich ein 84-jähriger Skoda-Fahrer, der in Richtung Winsen (Luhe) unterwegs war, und erfasste den Polizisten.

Unfall im Landkreis Harburg: Polizist schwer verletzt

Die am Unfallort gefundenen Spuren deuten darauf hin, dass der Beamte auf die Straße geschleudert wurde. Die Windschutzscheibe des Skoda wurde bei dem Aufprall stark eingedrückt. Der schwer verletzte Polizist wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Nach aktuellem Stand besteht keine Lebensgefahr. Der 84-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Die Lüneburger Straße musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Ein Gutachter unterstützte die Polizei bei der Spurensicherung. Wie die ursprüngliche Unfallstelle zum Zeitpunkt des zweiten Unfalls abgesichert war, ist derzeit noch unklar. Auch darüber, wer den Skoda in der Parkbucht geparkt hat, gab es am Abend keine Informationen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Aus Neutralitätsgründen hat die Polizei in Lüneburg die weiteren Ermittlungen übernommen.