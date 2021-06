Bei Hamburg: PKW brennt lichterloh auf Parkplatz – Brandstiftung wahrscheinlich

Buchholz an der Nordheide –

Ein PKW ist am Sonntagabend in Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg durch ein Feuer zerstört worden. Anwohner hatten nach eigenen Angaben einen Feuerschein von einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus im Rosenweg bemerkt.

Die Rettungskräfte wurden gegen 22.20 Uhr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr kurz darauf am Einsatzort eintrafen, stand ein BMW bereits lichterloh in Flammen. Ein daneben stehender VW konnte von einem Nachbarn noch in Sicherheit gefahren werden. Der BMW brannte komplett aus und erlitt einen Totalschaden.

Auch die Polizei war vor Ort und suchte an dem beschädigten Auto und in der Umgebung nach Spuren. Die Brandursache ist nach jetzigem Erkenntnisstand noch nicht geklärt, es gibt allerdings Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. (mhö)