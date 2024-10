Bei Hamburg: Mann (28) sticht auf zwei schlafende Mitbewohner ein

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Hittfeld (Landkreis Harburg) ist es am Donnerstag zu einem versuchten Tötungsdelikt gekommen: Ein 28-jähriger Bewohner der Unterkunft soll gegen 12 Uhr auf zwei seiner Mitbewohner eingestochen haben, während diese schliefen.

Die beiden Männer, 30 und 32 Jahre alt, erlitten dabei Schnittverletzungen, vor allem am Kopf. Lebensgefahr bestand laut Polizeibericht nicht. Die beiden Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der mutmaßliche Täter wurde noch am Tatort ohne Widerstand von der Polizei festgenommen. Der Mann befindet sich in Polizeigewahrsam und soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Über die Motive der Tat ist bislang nichts bekannt.