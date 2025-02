Drama bei Hamburg: Mann öffnet S-Bahntür und fällt aus Zug – tot

In Buxtehude (Landkreis Stade) ist es am Montagabend zu einem tragischen Unglück gekommen. Ein Fahrgast hatte kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof die Tür der S-Bahn geöffnet. Dabei war er direkt vor einen entgegenkommenden Zug gestürzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.05 Uhr. Nach Angaben der Polizei hatte ein Fahrgast (37) kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Buxtehude die Notbremse gezogen. Daraufhin habe er die Tür entriegelt und sei nach draußen gestürzt – direkt vor eine S-Bahn, die gerade auf dem Gegengleis aus dem Bahnhof fuhr. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot und einem Notarzt an.

Bahnverkehr bis in die Nachtstunden gesperrt

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Er war sofort tot. Die Feuerwehr evakuierte die übrigen mehr als hundert Fahrgäste aus dem Zug. Sie konnten ihre Reise mit einem von der Bahn organisierten Schienenersatzverkehr fortsetzen. Die Bahnstrecke war bis in die Nachtstunden gesperrt. Nach Zeugenaussagen soll der Verunglückte stark alkoholisiert gewesen sein.