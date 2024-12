Viele Kinder an Bord: Linienbus will ausweichen und kippt zur Seite

Ein Linienbus der Linie 447 ist am Dienstagnachmittag in Seevetal-Beckedorf (Landkreis Harburg) von der Fahrbahn abgekommen und zur Seite gekippt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 14 Uhr auf dem Mühlenweg, als der Bus von Beckedorf in Richtung Fleestedt unterwegs war.

Ersten Erkenntnissen zufolge wich der Busfahrer Baumschnittarbeiten am Straßenrand aus. Dabei geriet das Fahrzeug auf den aufgeweichten Grünstreifen, dessen Untergrund nachgab, sodass der Bus nach links kippte.

Bus von Grünstreifen abgerutscht – niemand verletzt

Die Fahrgäste, überwiegend Schulkinder und Jugendliche, konnten den Bus eigenständig und unverletzt verlassen. Auch der Fahrer blieb unverletzt. Ein Ersatzbus wurde herbeigerufen und übernahm den Weitertransport der Passagiere.

Zur Bergung des Fahrzeugs kam ein Abschleppunternehmen zum Einsatz. Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch nicht vor. (joto/sp)