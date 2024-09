Bei Hamburg: Feuer zerstört mehrere Oldtimer – Feuerwehr im Großeinsatz

Als die Feuerwehr am Mittwochmorgen in Bleckede (Landkreis Lüneburg) zur Lüneburger Straße zu einem Brandalarm ausrückte, war das Ausmaß des Feuers bereits auf der Anfahrt deutlich sichtbar – eine dichte, schwarze Rauchwolke stieg auf. Vor Ort stand eine etwa 15 x 8 Meter große Halle in Vollbrand. In dem Gebäude befanden sich mehrere wertvolle Oldtimer und Spezialwerkzeug.

Trotz des schnellen Einsatzes mit mehreren Löschrohren und der Unterstützung durch eine Drehleiter konnte die Feuerwehr das Gebäude nicht retten. Tragisch: Der Sohn des Besitzers war vor Ort und sichtlich mitgenommen von den Geschehnissen.

Das könnte Sie auch interessieren: Massenschlägerei am Jungfernstieg – Mann mit Messer verletzt

In der Halle befanden sich unter anderem ein Oldsmobile Toronado von 1969, ein Nissan 300ZX und ein 71er Plymouth GTX von Bernd Zibell, dem Hallenbesitzer, der derzeit im Urlaub weilt. Auch ein Honda Chopper fiel den Flammen zum Opfer.

Zur Brandursache gibt es derzeit noch keine offiziellen Angaben. Der Schaden geht in die Hunderttausende. Ein Feuerwehrmann zog sich während der Löscharbeiten eine Verbrennung an der Hand zu, konnte aber nach einer kurzen medizinischen Behandlung den Rettungswagen wieder verlassen.