Bei Hamburg: Fahrerin gerät in Gegenverkehr und hinterlässt Schneise der Verwüstung

Schwerer Unfall im Landkreis Stade: Am späten Dienstagnachmittag ist eine Opel-Fahrerin in den Gegenverkehr geraten, mit mehreren Autos zusammenstoßen und schließlich gegen einen Baum geprallt. Sie wurde schwer verletzt.

Zum Unglück kam es laut Polizei um kurz nach 17.15 Uhr auf der Landesstraße 111 zwischen Barnkrug und Abbenfleth. Demnach war eine 48-jährige Fahrerin eines Opel Astra aus Drochtersen mit ihrem Auto in Richtung Stade unterwegs, als sie in Barnkrug aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. „Sie kam mehrfach in den Gegenverkehr und beschädigte dabei insgesamt sechs entgegenkommende Autos“, sagte ein Sprecher. In Abbenfleth kam sie dann schließlich nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Stade: Opel-Fahrerin prallt gegen Baum – Ersthelfer greifen ein

„Ersthelfer konnten die Frau aus dem Auto holen und bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreuen“, so der Sprecher weiter. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens wurde sie mit schweren Verletzungen ins Stader Elbeklinikum eingeliefert. Die anderen sechs Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Der Opel Astra wurde bei dem Crash schwer beschädigt.

Die L111 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahmen zeitweise gesperrt werden. Es kam zu Behinderungen im Feierabendverkehr.

Der Astra und die anderen sechs beteiligten Fahrzeuge wurde beschädigt, der Gesamtschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. (mp)