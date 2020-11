Bei Hamburg: Explosion in Mehrfamilienhaus – ein Toter und mehrere Verletzte

Buchholz in der Nordheide -

Drama im Landkreis Harburg: Bei einer Explosion in einer Wohnung in Buchholz in der Nordheide ist am Mittwochabend ein Mann ums Leben gekommen – vier weitere Menschen wurden verletzt. Der Grund für das Unglück ist noch unklar.

Gegen 16.30 Uhr kam es zu der Explosion in einem Mehrfamilienhaus im Veilchenweg. Eine Wohnung in dem Haus geriet laut Polizei in Vollbrand.

Toter bei Explosion nahe Hamburg



Wie die Polizeidirektion Buchholz auf MOPO-Nachfrage bestätigte, kam dabei eine männliche Person ums Leben. Er sei noch nicht identifiziert worden.

Zwei Ersthelfer wurden leicht verletzt und vor Ort behandelt, weitere zwei Menschen wurden von der Feuerwehr aus dem verrauchten Mehrfamilienhaus gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Wieso es zu der Explosion kam, ermittelt nun die Polizei. (se)