Bei Hamburg: Einfamilienhaus nach Feuer unbewohnbar

Ein Einfamilienhaus ist nach einem Zimmerbrand am Samstagvormittag in Schneverdingen im Landkreis Heidekreis nicht mehr bewohnbar. Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 11.30 Uhr in einem Raum im Erdgeschoss aus.

Zwei Männer waren in dem Gebäude, in dem augenscheinlich aktuell Renovierungsarbeiten ausgeführt werden. Geistesgegenwärtig schloss einer der Männer noch die Zimmertür und verlangsamte damit die Ausbreitung des Brandes. Beide konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr kam Brandrauch den Rettern entgegen

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren aus Schneverdingen und Zahrensen drang bereits starker Rauch aus dem Gebäude. Weitere Einsatzkräfte wurden nachgefordert. Unter Atemschutz drangen die Retter ins Haus vor, verhinderten eine weitere Ausbreitung und begrenzten den Brand auf einen Raum.

Durch die starke Rauchentwicklung ist das gesamte Gebäude mit Ruß bedeckt und darf vorerst nicht mehr betreten werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor. (SP/Joto)