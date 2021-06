Bei Hamburg: BMW kracht in anderes Auto – sieben Verletzte, darunter Kinder

Landkreis Harburg –

Bei einem schweren Verkehrsunfall südlich von Hamburg sind in Winsen (Luhe) sieben Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Kinder. Eines musste per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein BMW von der Autobahn-Abfahrt Winsen-West links auf die Scharmbecker Straße in Richtung Ashausen fahren. Dabei übersah er offenbar ein ihn kreuzendes Auto, auch ein BMW – es kam zur Kollision.

Polizei und Feuerwehr rollten mit einem Großaufgebot an, Sanitäter kümmerten sich um die insgesamt sieben Verletzten aus beiden Autos, später kam ein Notarzt dazu. Der sagte: „Fünf Menschen sind schwer verletzt, darunter ein Kind.“ Ein weiteres wurde leicht verletzt.

Die Landstraße sowie die A39 in Richtung Lüneburg wurden für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten 90 Minuten gesperrt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache.