Betonmischer kippt um – Stau und Riesenschaden bei Hamburg

Der Fahrer eines Betonmischers hat auf der B73 bei Stade die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist mit seinem Laster zur Seite gekippt. Es entstand enormer Sachschaden.

Laut Polizei war der 31-Jährige am Mittwochmorgen aus Stade kommend in Richtung Düdenbüttel unterwegs, „als er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab in den Seitenstreifen geriet“, sagte ein Sprecher.

Lkw-Fahrer im Führerhaus eingeschlossen

Durch das Gegenlenken des Mannes sei der Laster ins Schleudern geraten und über die Gegenfahrbahn in einen Grünstreifen gerutscht. Eine BMW-Fahrerin (55) konnte noch rechtzeitig ausweichen und eine Kollision verhindern.

Die Feuerwehr musste den im Lkw-Führerhaus eingeschlossenen Mann befreien. Er kam leicht verletzt in ein nahes Krankenhaus, ein Notarzt begleitete ihn. Die BMW-Fahrerin wurde vom Rettungsdienst mit Schock-Symptomen behandelt.

Währenddessen nahmen andere Retter – insgesamt waren rund 40 im Einsatz – ausgelaufene Betriebsstoffe auf. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet, es kam zu Staus.

Der Betonmischer wurde durch den Unfall zerstört und musste geborgen werden, auch der BMW wurde beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 200.000 Euro. (dg)