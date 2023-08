Bei Hamburg: Audi geht in Flammen auf – Fahrer rettet sich in letzter Minute

Lodernde Flammen und eine schwarze Rauchwolke waren am Dienstag auf einer Bundesstraße in Buxtehude (Landkreis Stade) zu sehen – hier ging ein Audi in Flammen auf. Der Fahrer rettete sich.

Laut Polizei war der 27-Jährige gegen 11.20 Uhr mit seinem Audi Coupé auf der Bundesstraße 73 unterwegs, als er plötzlich Benzingeruch und Rauch wahrnahm. Geistesgegenwärtig lenkte er sein Fahrzeug an den Straßenrand.

Bundesstraße 73: Audi in Vollbrand

Kurz darauf loderten Flammen aus dem Motorraum und erfassten das gesamte Fahrzeug. Der 27-Jährige rettete sich in letzter Minute. Eine andere Autofahrerin rief die Feuerwehr. Trotz intensiver Löschmaßnahmen brannte das Auto vollständig aus.

Die Bundesstraße wurde für die Löschmaßnahmen kurzzeitig gesperrt, es kam zu Behinderungen. (ruega)