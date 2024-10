Bei Hamburg: Asbest-Dach brennt – Warnung für Anwohner

Am Donnerstagmittag brannte das Dach eines Betonwerks in Ovelgönne (Stadt Buxtehude) im Landkreis Stade. Zeugen in einer benachbarten Autowerkstatt bemerkten in den Mittagsstunden starken Brandgeruch vom Gelände des Werks an der Straße Ostergrund.

Gegen 12.45 Uhr schlugen Flammen aus dem Dach, das nach ersten Angaben mit Asbest belastet sein soll. Anwohner werden gewarnt, Türen und Fenster geschlossen zu halten, alle Retter vor Ort tragen Schutzmasken. Spezialisten der Feuerwehr vom Fachzug Spüren und Messen untersuchen die Atemluft nach Schadstoffen.

Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Die Feuerwehren aus der Stadt Buxtehude und dem benachbarten Landkreis Harburg sind im Großeinsatz. Von Drehleitern aus versuchen die Retter, an alle Glutnester im Dach zu gelangen. Ob es Verletzte gab, ist unklar. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen vor Ort. Weitere Angaben gab es zunächst nicht.