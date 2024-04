Bei Erdbohrungen im Norden: Gas am Deich ausgeströmt – Elf Arbeiter verletzt

Im Landkreis Aurich ist am Donnerstagmittag bei Bohrungen an einem Deich plötzlich Gas aus dem Boden geströmt. Elf Arbeiter kamen in die Klinik. Großeinsatz für Rettungsdienst und Feuerwehr! Die Einsatzstelle war auch am Freitagnachmittag noch abgesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten Arbeiter in der Ortschaft Krummhörn Bohrungen an einem Deich nahe des Burgwegs vorgenommen. Plötzlich sei ein unbekanntes Gas aus dem Erdreich ausgetreten. Elf Personen, die das Gas offenbar eingeatmet hatten, kamen vorsorglich in eine Klinik, konnten am Abend aber wieder entlassen werden.

Ursache nach wie vor unklar – Bereich immer noch abgesperrt

Die Unglücksstelle war am Freitagnachmittag noch immer abgesperrt, die Art des Gases konnte noch nicht festgestellt werden. Fachteams erkunden und nehmen Messungen vor. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.