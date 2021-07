Baumhäuser sind nicht nur bei Kindern beliebt, sondern auch bei Urlaubern: Inzwischen gibt es bundesweit rund 50 Standorte mit Baumhaus-Hotels. 14 davon liegen nach Angaben vom Tourismus Marketing Niedersachsen im flächenmäßig zweitgrößten Bundesland.

Durch Corona sei der Trend nach naturnahem Urlaub und individuellen Unterkünften gestiegen, sagt Huberta Sasse vom Deutschen Tourismusverband: „Die Menschen suchen die Nähe zur Natur.“

Baumhaushotels sind bei Urlaubern beliebt

Davon profitieren auch Katrin Buck und Elke Freimuth, die seit 2019 im Kreis Cuxhaven unweit der Elbe ein Baumhaushotel betreiben. Beide hatten ihrer niedersächsischen Heimat zunächst längere Zeit den Rücken gekehrt und machten von Berlin aus bundesweit kulinarische Stadtführungen populär. Nun betreiben sie gemeinsam das Baumhaushotel.

Dort erlauben Terrassen und Panoramafenster in den Zimmern hoch in den Wipfeln auch Blicke auf die Erde, wo Füchse, Fasane und Rehe beobachtet werden können. „Hier kann man in aller Ruhe die Natur genießen“, sagt Elke Freimuth. (dpa/mp)