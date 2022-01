Nicht Augenzeugen haben nach einem Unfall im Kreis Osnabrück die Rettungskräfte alarmiert – sondern das verunglückte Auto! Zuvor hatte sich der Wagen überschlagen. Bei dem Unfall wurden beide Insassen schwer verletzt.

Das automatisches Notrufsystem des Wagens hat die Einsatzkräfte direkt zu dem Verkehrsunfall bei Bissendorf gerufen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren eine 24-jährige Fahrerin aus Quakenbrück mit ihrem 20-jährigen Beifahrer gegen 17.50 Uhr am Freitagabend auf der Georgsmarienhütter Straße in Richtung Georgsmarienhütte unterwegs.

Osnabrück: E-Call-System alarmiert Rettungskräfte

In einer Kurve blockierten die Reifen, sodass der Wagen in einer Kurve von der Straße abkam. Das Auto der jungen Frau überschlug sich und kam mit dem Dach auf einem Baumstumpf zum Liegen.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin und ihr Beifahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden beide in ein Krankenhaus in Osnabrück gebracht, nachdem sie vor Ort von der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt wurden. Die Straße war für etwa anderthalb Stunden gesperrt, das Unfallfahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden. (mp/dpa)