Auto blieb plötzlich auf der Straße stehen: Tödlicher Unfall im Norden

Auf der Bundesstraße 4 ist in der Nähe von Lüneburg am Mittwoch ein Auto unvermittelt stehen geblieben und hat einen Unfall verursacht. Ein Mann kam dabei ums Leben. Die genaue Ursache wird jetzt ermittelt.

So war ein 63-jähriger Fahrer mit einem Kleinwagen auf der B4 in Richtung Norden unterwegs, als das Fahrzeug am Mittwoch gegen 12.20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Deutsch Evern und Häcklingen auf der rechten Fahrbahn zum Stehen kam, wie die Polizei mitteilte.

63-Jähriger bleibt auf B4 stehen und verursacht tödlichen Unfall

Ein nachfolgender 31-Jähriger sah das stehende Auto zu spät und fuhr auf, wobei er sich leicht verletzte. Der 63-Jährige musste an der Unfallstelle reanimiert werden und verstarb im Krankenhaus. Die Polizei vermutet aktuell, das gesundheitliche Probleme des Mannes der Grund für das Anhalten waren.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Infolge des Unfalls musste die B4 komplett gesperrt werden, für die Unfallaufnahme wurde auch eine Drohne eingesetzt. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mehreren tausend Euro aus, weitere Ermittlungen zu der genauen Unfallursache dauern weiter an. (to)