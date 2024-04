Ausraster bei McDonald’s: Diebe fliegen auf und verletzten 15 Menschen

Am Montag wurden in Bremen bei einem versuchten Diebstahl in einer McDonald’s-Filiale 15 Menschen verletzt. Die Täter sind noch auf der Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwei Diebe sollen gegen kurz nach 18 Uhr am Ostermontag versucht haben, einem 54-jährigen Restaurant-Gast sein Handy zu stehlen. Doch dieser bemerkte den versuchten Diebstahl und konfrontierte die beiden Männer im Kassenbereich der McDonald’s-Filiale in der Straße Am Dom. Daraufhin griffen die beiden Täter den Mann mit Reizgas an und verletzten dabei weitere Personen.

Unbekannte verletzen 15 McDonald’s-Gäste

Insgesamt 15 Gäste des Schnellrestaurants erlitten so Reizungen der Augen und Atemwege. Sie wurden von Rettungskräften behandelt. Obwohl auch ein Großaufgebot der Polizei vor Ort war, sind die Täter nach wie vor flüchtig.

Das könnte Sie auch interessieren: Bizarrer Streit um Feuerwehrauto: Brand eskaliert, Familie verliert alles

Die Polizei beschrieb die Täter als 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und ungefähr 25 Jahre alt. Sie sollen beide schwarze Haare, einen schwarzen Bart und einen dunkleren Teint haben. Der eine habe eine Camouflage-Hose und eine Camouflage-Cap getragen. Der andere trug nach Angaben der Beamten beigefarbene Kleidung und eine goldene Brille.

Hinweise werden unter (0421) 362-3888 rund um die Uhr entgegengenommen. (zc)