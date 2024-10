Aus Wut über Wartezeit: Mann dreht im Krankenhaus durch

Ein 38-jähriger Mann hat am Dienstagmorgen eine Mitarbeiterin des Elbe-Klinikums in Stade attackiert: Er wurde handgreiflich und schleuderte einen Stuhl in ihre Richtung.

Zu dem Vorfall kam es gegen 8 Uhr. Laut der Stader Polizei sei der Mann (38) gewalttätig geworden, nachdem seine Mutter für eine Routineuntersuchung länger warten musste. Er habe einer Klinik-Mitarbeiterin ins Gesicht geschlagen und einen Stuhl nach ihr geworfen, der sein Ziel jedoch verfehlte.

Stade: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Eine Kollegin bugsierte den Mann aus dem Raum, alarmierte den Sicherheitsdienst und rief die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war der Mann bereits verschwunden. Die 52-jährige verletzte Mitarbeiterin wurde in dem Krankenhaus von ihren Kollegen medizinisch versorgt.

Laut Polizei liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der 38-Jährige zum Vorfallszeitpunkt alkoholisiert gewesen sein könnte. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung erstattet. (mp)