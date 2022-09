Auf Parkplatz: Mann brutal verprügelt und Ring aus Ohr gerissen

Unglaublicher Vorfall in Alfeld (Landkreis Hildesheim) in Niedersachsen: Ein Streit auf einem Parkplatz eskalierte am Samstagmorgen komplett. Die Polizei sucht jetzt nach den Tatverdächtigen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein 22-Jähriger gegen 4 Uhr morgens auf einem Parkplatz mit den Tätern in einen Streit geraten – die Hintergründe sind allerdings noch unklar. Die beiden Männer sollen das Opfer geschlagen haben, bis es zu Boden fiel und dann auf den Mann eingetreten haben.

Alfeld (Landkreis Hildesheim): Streit eskaliert auf Parkplatz

Bevor sie dann flüchteten, drehte sich einer der Täter noch einmal um und zog dem 22-Jährigen derart an seinem Ohrring, dass sein Ohrläppchen teilweise abriss, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der junge Mann wurde mit verschiedenen Verletzungen ins Krankenhaus nach Hannover gebracht.

Die beiden Männer sollen etwa 20 Jahre alt sein und kurze schwarze Haare haben. Zur Tatzeit trugen sie demnach dunkle Kleidung, einer der beiden soll einen grünen Pullover getragen haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen. (dpa/aba)