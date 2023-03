Auf Landstraße von Autofahrer erfasst: Frau in Hamburger Klinik verstorben

Eine 53-jährige Frau ist nach einem Verkehrsunfall in Seevetal (Landkreis Harburg) ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Frau starb am Mittwoch in einer Hamburger Klinik, wie die Polizei am Freitag bekannt gab.

Die Frau war mit einer 44-jährigen Fußgängerin am Freitag (24. Februar) von einem Auto angefahren worden und schwebte seitdem in Lebensgefahr. Das zweite Unfallopfer wurde nach damaligen Polizeiangaben schwer verletzt.

Mann übersah die Frauen am Fahrbahnrand

„Der Unfallort befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaften, ist weder beleuchtet noch gibt es einen Geh- oder Radweg“, so ein Polizeisprecher nach dem Unfall. Ein Mann (74) in einem Audi Q3 übersah den Angaben nach die zwei am Fahrbahnrand gehenden Frauen – es kam zur Kollision.

„Der 74 Jahre alte Fahrzeugführer stand unter Schock und konnte bislang keine Angaben zum Unfall machen“, sagte der Polizeisprecher. (dpa/dg/lbo)