Schrecklicher Unfall auf der A7: Kind stirbt, Fahrerin schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 zwischen den Northeim und Echte ist am Samstagabend ein Kind tödlich verletzt worden. Die Fahrerin des Wagens aus Norddeutschland wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Ursache ist noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen kam der Opel der 45-Jährigen gegen 23.50 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Mittelschutzplanke und schleuderte anschließend über alle drei Fahrstreifen. Anschließend fuhr das Auto in den angrenzenden Straßengraben, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Für ein im Auto sitzendes Mädchen kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

A7 nach Unfall stundenlang gesperrt

Wie es zu dem schweren Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Ein Sachverständiger wurde noch in der Nacht in die Ermittlungen zur Unfallursache eingeschaltet. Das Technische Hilfswerk übernahm die Ausleuchtung der Unfallstelle. Für die Dauer der komplexen Unfallaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die A7 in Richtung Hannover ab der AS Northeim-Nord bis Sonntagmorgen gegen 7.30 Uhr voll gesperrt werden. (ruega)