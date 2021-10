Bei einem Arbeitsunfall an der Autobahn A7 verlor ein Monteur am Dienstag sein Leben: Der Mann stürzte bei Nörten-Hardenberg (Northeim) von einer Brücke. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Schwerverletzten in eine Klinik, wo er wenig später verstarb.

Der 32-Jährige war laut Polizeiangaben auf der Brücke der Autobahn 7, die über die B446 an der Anschlussstelle Nörten-Hardenberg führt, abgerutscht. Er sei daraufhin mehrere Meter in die Tiefe gefallen. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber eingeflogen. Nachdem das Unfallopfer erstversorgt war, wurde es in eine Klinik transportiert.

Arbeitsunfall auf A7 – Arbeiter stirbt

Die Ermittler schauten sich die Unglücksstelle nun genauer an, hieß es. Es sei nicht auszuschließen, dass der Mann bei der Arbeit nur fehlerhaft gesichert war. (dpa)