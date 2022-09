A1 im Norden: Lkw verliert Salzsäure – mehr als 100 Retter im Einsatz

Ein Leck in einem mit Salzsäure beladenen Lastwagen hat am Dienstagabend zu einem Großeinsatz für die Feuerwehr geführt. Auf dem A1-Rastplatz Glindbusch (Kreis Rotenburg-Wümme) war ätzende Salzsäure aus einem Tanklastzug ausgelaufen. Mehr als 100 Retter sind zur Stunde im Einsatz.

Gegen 22 Uhr steuerte der Fahrer einer Spedition seinen Tanklastzug auf den Autobahn-Rastplatz Glindbusch in Richtung Bremen. Laut Polizei bemerkte der Trucker dort ein Leck und alarmierte Polizei und Feuerwehr.

Die Kräfte rückten mit einem Großaufgebot an. Die Raststätte wurde gesperrt.

Säureunfall: Großeinsatz auf Rastplatz Glindbusch

Mehr als 100 Retter sind in der Spitze im Einsatz – in speziellen Säureschutzanzügen und unter Atemschutz. Sie beginnen damit, das Leck abzudichten und die gefährliche Flüssigkeit in einen Tankwagen umzupumpen. Die arbeiten dauern zur Stunde an.