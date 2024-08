Arzt versuchte noch, ihn zu retten: Motorradfahrer (22) stirbt auf der A1

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Stuhr (Kreis Diepholz) ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der 22-Jährige stieß am Montagabend beim Wechseln des Fahrstreifens mit seinem Fahrzeug gegen die hintere Ecke eines Sattelaufliegers, wie die Polizei mitteilte.

„Das Motorrad prallte gegen die Mittelschutzplanke und ging sofort in Flammen auf“, hieß es. Ein Arzt reanimierte den Motorradfahrer vor Ort. Doch der junge Mann starb den Angaben nach noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die A1 war ab dem Dreieck Stuhr bis 23 Uhr voll gesperrt. (dpa/mp)