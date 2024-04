Hunderte Helfer suchen nach Arian (6) – Eltern mit bewegender Botschaft

Der sechsjährige Arian aus Bremervörde bleibt weiter verschwunden. Am Sonntag hat die nun bisher größte Suchaktion nach dem Jungen begonnen. 1200 Helfer sind im Einsatz. Die Polizei hat unterdessen eine Botschaft der Eltern veröffentlicht.

Seit dem Vormittag durchsuchen rund 800 Helfer das Gebiet nördlich des Wohnorts des Vermissten, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Aktion habe um 9 Uhr in Kranenburg, einige Kilometer nördlich von Elm, begonnen.

Die Einsatzkräfte bildeten eine 1,5 Kilometer breite Menschenkette und durchstreiften das Gebiet nun vom Norden her in Richtung Elm. Zusätzlich seien weiter Boote und Drohen im Einsatz. Hinzu komme am Sonntag eine Reiterstaffel. Insgesamt seien rund 1200 Kräfte im Einsatz. Das sei die bisher größte Aktion seit Beginn der Suche vor knapp einer Woche.

Seit Montagabend wird Arian, der nach Angaben der Polizei Autist ist, vermisst. Er hatte sein Elternhaus unbemerkt verlassen. Seitdem durchsuchen Hunderte Einsatzkräfte den Heimatort des Sechsjährigen und die nähere Umgebung.

Einsatzfahrzeuge der Bundeswehr treffen ein, um die Suche fortzusetzen. picture alliance/dpa | Lars Penning Einsatzfahrzeuge der Bundeswehr treffen ein, um die Suche fortzusetzen.

Eine Überwachungskamera zeichnete auf, wie der Junge nach seinem Verschwinden in einen benachbarten Wald lief. Auch in der Nacht auf den Sonntag war die Suche nach dem Sechsjährigen erfolglos geblieben. „Es gibt keine neuen Erkenntnisse aus der Nacht“, sagte die Polizeisprecherin.

„Auf den Weg gemacht, um ein großes Abenteuer zu erleben“: Bewegende Botschaft von Arians Eltern

Die Polizei in Rotenburg veröffentlichte auf Facebook ein bewegendes Statement von Arians Eltern. Sie bedanken sich darin „für die Hilfe bei der Suche nach unserem kleinen Arian“ und schreiben: „Wir glauben, dass Arian sich auf den Weg gemacht hat, um ein großes Abenteuer zu erleben.“

Wir teilen diesen Hinweis der Eltern des vermissten Jungen Arian, damit ihr wisst wie ihr bei der Suche unterstützen… Posted by Polizei Rotenburg on Thursday, April 25, 2024

Sie vermuten, dass er sich nicht nur in Elm, sondern auch in umliegenden Gemeinden wie Estorf oder Kranenburg aufhalten könnte. Sie bitten die Anwohner auch dort, in Schuppen, Gärten und Garagen nach ihrem Sohn zu suchen und die Aufnahmen von Überwachungskameras zu überprüfen. „Arian ist ein sportlicher, geschickter kleiner Junge mit fantastischen Instinkten“, schreiben sie weiter. „Er kann sehr gut klettern und hat viel Energie, weshalb er auch weitere Strecken zurücklegen oder einen Hochsitz erklimmen könnte.“ (mp/dpa)