André (9) in Magdeburg getötet: Feuerwehr sammelt Spenden für seine Familie

Ein Mann rast am Freitagabend mit einem Auto auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Fünf Menschen sterben – darunter der erst neun Jahre alte André aus Niedersachsen. Die Jugendfeuerwehr hat jetzt einen Spendenaufruf gestartet, um seine Familie zu unterstützen.

André war gerade einmal neun Jahre alt, da wurde er durch die schreckliche Todesfahrt in Magdeburg völlig unvermittelt aus dem Leben gerissen. Bis dahin führte er wohl ein normales Leben, engagierte sich unter anderem bei der Kinderfeuerwehr Warle in Braunschweig.

Niedersachsen: Feuerwehr sammelt Spenden für Andrés Familie

„Mit tiefer Bestürzung und Trauer nehmen wir Anteil an den tragischen Ereignissen in Magdeburg. Besonders schmerzt uns der Verlust eines so jungen Lebens aus unseren eigenen Reihen“, erklärt die niedersächsische Feuerwehr auf ihrer Internetseite.

Um Andrés Familie in dieser schweren Zeit zu unterstützen, sammelt der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen auf seiner Seite Spenden: „Jeder Beitrag – sei er noch so klein – hilft.“

Neben dem neunjährigen André starben bei der Tat vier Frauen im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren aus dem Großraum Magdeburg. Insgesamt 200 Menschen wurden bei dem Anschlag verletzt, 41 davon schwer. Der Tatverdächtige Taleb A. befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. (zc)