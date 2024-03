Regionalexpress mit Steinen beworfen – Scheiben splittern

Unbekannte haben am Dienstagabend einen fahrenden Regionalexpress bei Stade mit Steinen beworfen. Zwei Scheiben zersplitterten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Laut einer Sprecherin der Bundespolizei hatte sich der Vorfall gegen 20 Uhr in Stade am Bahnübergang Am Hofacker zugetragen. Der Regionalexpress RE 14531 kam hier auf seiner Fahrt von Stade nach Hammah vorbei, als es plötzlich laut krachte.

Scheiben zersplittert – Fahrgäste unverletzt

Unbekannte sollen den Zug mit Steinen beworfen haben, mindestens zwei Scheiben von Abteilen splitterten. Fahrgäste wurden zum Glück nicht verletzt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. (0421) 162 99 77 77 zu melden.