Angriff bei Hamburg: 23-Jähriger mit Hantelstange schwer verletzt

Zwei Männer geraten in einer Wohnunterkunft in einen Streit, der für einen 23-Jährigen im Krankenhaus endet und für einen 28-Jährigen in Haft.

Die Tat ereignete sich am Samstagabend in Neu Wulmstorf (Landkreis Harburg). Einer der Kontrahenten erlitt durch Schläge mit einer Hantelstange schwere Kopfverletzungen. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 22 Uhr in der Wohnunterkunft in der Kantstraße. Dort waren zwei Männer (23 und 28 Jahre alt) in Streit geraten. Den Ermittlungen zufolge soll der 28-Jährige mit einer Hantelstange auf seinen Kontrahenten eingeschlagen haben.

Täter wegen versuchten Totschlags festgenommen

Der 23-Jährige erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Notarzt in eine Klinik gebracht. Der Täter wurde festgenommen. Aufgrund der Tatausführung wird von versuchtem Totschlag ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat den Fall übernommen und ermittelt die Hintergründe.