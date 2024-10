An der Ampel: Polizist zerrt betrunkenen Fahrer aus Auto

Am frühen Sonntagmorgen hat die Polizei in Stade einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt, der in Schlangenlinien über mehrere Straßen fuhr.

Gegen 6.30 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter, der auf dem Weg zu einem Einsatz war, einen Ford Focus auf der Harsefelder Straße, der immer wieder in den Gegenverkehr geriet.

Aufgrund des Verdachts, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen könnte, wollte der Polizist den Mann anhalten. Doch trotz Blaulicht, Martinshorn und Anhaltesignal stoppte der Fahrer nicht. Der Mann fuhr über die B73 und A26 einfach weiter.

Fahrer mit 1,9 Promille: Verfolgung endet an roter Ampel

An einer roten Ampel auf der L111 in Richtung Drochtersen hielt der Wagen schließlich. Der Beamte ging zum Fahrer (30) und gab sich als Polizist zu erkennen. Beim Öffnen der Fahrzeugtür reagierte der Mann allerdings nicht. Um ihn am Weiterfahren zu hindern, holte der Beamte ihn durch „einfache körperliche Gewalt“ aus dem Wagen, so die Polizei.

Der Mann widersetzte sich der Festnahme und trat den Beamten gegen das Bein. Hierbei erlitt der Polizist leichte Verletzungen. Herbeigerufene Kollegen legten dem Fahrer Handfesseln an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,9 Promille.

Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.