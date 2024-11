An der Ampel: Fußgänger wird von Auto angefahren – schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag in Buchholz in der Nordheide im Landkreis Harburg ein 85-jähriger Fußgänger schwer verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Zusammenstoß gegen 16.40 Uhr an einem Fußgängerüberweg mit Ampel in der Schützenstraße. Ein PKW-Fahrer erfasste den Senior beim Überqueren der Straße. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Der Fußgänger erlitt schwerste Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ob die Ampelanlage eingeschaltet war, ist derzeit noch unklar. Die Schützenstraße war für etwa eine Stunde gesperrt.