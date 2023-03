Täter noch minderjährig? 34-Jähriger am Bahnsteig erschossen

Bluttat in Hannover: Am Dienstagabend wurde ein 34-Jähriger auf einem Bahnsteig erschossen. Anlass war ein Streit, die Polizei bittet nun Zeugen um Hilfe.

Gegen 23.30 Uhr kam es der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße im Stadtteil Döhren zu der folgenschweren Auseinandersetzung, bei der der Mann mit einer Schusswaffe lebensgefährlich verletzt wurde. Zunächst wurde er noch vor Ort reanimiert, starb dann aber später im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet der 34-Jährige mutmaßlich mit einem bislang unbekannten Mann und einer bislang unbekannten Frau an der Haltestelle auf der Hildesheimer Straße in Streit. Im Rahmen der Auseinandersetzung feuerte der mutmaßliche Täter mindestens zwei Schüsse aus der Waffe ab. Die beiden Unbekannten flüchteten zu Fuß in Richtung stadteinwärts.

Nach dem folgenschweren ist eine Glasscheibe an der Haltestelle schwer beschädigt. picture alliance/dpa/TNN Nach dem folgenschweren ist eine Glasscheibe an der Haltestelle schwer beschädigt.

Mann in Hannover niedergeschossen

Eine erste Täterbeschreibung wurde von Ersthelfenden vor Ort abgegeben, so soll der mutmaßliche Täter circa 17 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Zudem soll er lange lockige Haare haben und eine helle Winterjacke angehabt haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter, zum Tatgeschehen oder zu eventuellen vorausgegangenen Streitigkeiten in der Stadtbahn geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. (alp/dpa)