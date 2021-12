Vandalismus kann ziemlich gefährlich werden, wie ein Vorfall am Sonntag im Landkreis Emsland zeigt. Dort wurde eine Ampelanlage mit Sprengkörpern so schwer beschädigt, so dass sie komplett ausfiel. Daraufhin kam es zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Jetzt ermittelt die Polizei.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten unbekannte Täter die Steuerungsanlage einer Ampel in Surwold am Sonntag beschädigt. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Unfall mit Verletzten nach Vandalismus an Ampel

Kurze Zeit später kam es durch den Ausfall zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden. Eine 21-Jährige fuhr mit ihrem Auto über die Kreuzung Bundestraße 401 / Neubörger Straße und missachtete die Vorfahrt. Sie stieß mit dem Fahrzeug eines 56-Jährigen zusammen. Beide Fahrer sowie die Beifahrer im Alter von 22 und 54 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die zuständige Polizei in Papenburg ermittelt. In einem Zeugenaufruf bittet sie zudem um Hinweise. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Telefonnummer (04961) 9260 melden. (dpa/mp)