Am Elbstrand: Spaziergänger finden Skelett – Zusammenhang mit vermisster Familie?

Gruselfund am Elbstrand bei Drage (Landkreis Harburg). Spaziergänger entdeckten am Mittwochabend Teile eines menschliches Skeletts. Gibt es eventuell einen Zusammenhang mit dem Verschwinden der Familie Schulze?

Der Fall ist bis heute ungeklärt. Im Sommer 2015 verschwand die Familie Schulze aus Drage wie vom Erdboden verschluckt. An einem Freitag wurde Vermisstenanzeige aufgegeben. Tagelang suchten Polizisten nach Spuren. Vergeblich. Neun Tage später wurde der Vater, Marco Schulze, tot in der Elbe gefunden. Mit einen Betonklotz an den Füßen.

Knochenfund bei Hamburg - Polizei prüft Zusammenhang mit vermisster Famile

Mutter Sylvia Schulze und Tochter Miriam. Von ihnen fehlt bis heute jede Spur. privat / hfr Foto:

Von seiner Frau Sylvia (damals 43) und der gemeinsamen Tochter Miriam (damals 12) fehlt aber bis heute immer noch jede Spur. Wochenlang arbeitete die Polizei die Hinweise aus der Bevölkerung ab. An verschiedenen Stellen im Landkreis Harburg fanden großangelegte Suchaktionen auch mit Spürhunden statt. Immer ohne Erfolg.

Nun der Skelettfund in Drage. Die Polizei prüft, ob die Knochen der vermissten Mutter und Tochter Schulze zugerechnet werden können. „Wir können uns definitiv nicht festlegen, die Rechtsmedizin muss nun überprüfen, welches Geschlecht die Funde haben und wie alt sie sind”, sagte ein Polizeisprecher. Aufgrund des Fundortes in der Nähe zum Wohnort der Familie könne ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Vor Mitte nächster Woche seien Laborergebnisse wegen Ostern nicht zu erwarten.