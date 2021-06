Ahoi!: Kreuzfahrtschiff IONA verlässt die Meyer Werft

Ahoi, Luxusliner! Das Kreuzfahrtschiff IONA liegt nicht mehr lange in der Meyer Werft in Papenburg. Sie soll in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um Mitternacht hinausmanövriert werden, um ihre Schornsteinverkleidung zu bekommen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird das 344,5 Meter lange und 42 Meter hohe Schiff in der Werft in Papenburg ausdocken. Die IONA wird für die britische Reederei P&O Cruises das Baudock II der Meyer Werft verlassen. Gegen Mitternacht soll das Schiff ablegen und planmäßig um 3.30 Uhr an der Ausrüstungspier wieder anlegen. Bis zur Emsüberführung Richtung Nordsee, die voraussichtlich Ende März stattfindet, liegt das Schiff im Werfthafen. An der Anlegestelle wird der Innenausbau fortgesetzt, technische Proben durchgeführt und der Schornstein verkleidet.

Kreuzfahrtschiff wechselt mit IONA den Platz

Damit die IONA an der Pier anlegen kann, muss das derzeitige Schwimmteil für ein weiteres Kreuzfahrtschiff weichen. Das Schwimmteil für die Odyssey of the Seas wird in den Baudock II manövriert, um dort bis zum Herbst 2020 fertiggestellt zu werden. (mdo)