Ärger um Klinik-Atlas: Gesundheitsminister rät Lauterbach zu drastischer Maßnahme

Schon zum Start des Vergleichsportals für Krankenhäuser äußerte Niedersachsens Gesundheitsminister Philippi Zweifel. Jetzt rät er Bundesminister Lauterbach zu einer drastischen Maßnahme.

Angesichts anhaltender Kritik am neuen Klinik-Atlas fordert Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi ein sofortiges Abstellen der Webseite. Das neue staatliche Vergleichsportal für Krankenhäuser sei überstürzt umgesetzt worden, die Folgen hätten jetzt die Bürgerinnen und Bürger und die Kliniken auszubaden, sagte der SPD-Politiker am Sonntag. Während die Krankenhausreform weiterverhandelt werde, könne das Informationsportal in Ruhe neu und seriös aufgesetzt und nach Inkrafttreten des Gesetzes vernünftig betrieben werden.

Hannover: Gesundheitsminister fordert Stopp von Klinik-Atlas

In einer gemeinsamen Mitteilung des Gesundheitsministeriums in Hannover mit der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) heißt es in Richtung Lauterbach: „Sie haben landauf, landab die Krankenhäuser gegen sich aufgebracht. Ihr Klinik-Atlas ist ein Stimmungskiller in den Krankenhäusern, weil sich die Kolleginnen und Kollegen durch die eklatanten Fehldarstellungen an den Pranger gestellt fühlen. Patientinnen und Patienten sind verunsichert und desorientiert.“

MOPO Die neue WochenMOPO – ab Freitag wieder überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Mein Plan für den Elbtower: Wie der Hamburger Unternehmer Dieter Becken die Ruine mit Leben füllen möchte

– Wahl am Sonntag: Warum die EU-Abstimmung so wichtig ist, welche Partei im Bezirk am besten zu Ihnen passt

– 849 Euro für ein WG-Zimmer: Die teuerste Abstellkammer der Stadt

– 20 Seiten Sport: Was es für den neuen HSV-Boss Stefan Kuntz jetzt alles zu tun gibt – und was HSV-Legende David Jarolim exklusiv zur Stimmung im Verein sagt

– 28 Seiten Plan7: Wo Hamburger Promis wie Mirja du Mont und Alexander Klaws essen gehen

Aus Sicht des Landesministers dürfe es grundsätzlich nicht sein, dass ein staatliches Informationsangebot derart vor Fehlern strotze. „Datenrichtigkeit sei das oberste Gebot“, sagte Philippi. Seitdem der Klinik-Atlas Mitte Mai online gegangen ist, häufen sich dem Minister zufolge Berichte über falsche, fehlerhafte oder fehlende Krankenhausdaten. Philippi hatte schon im Mai Zweifel am Nutzen des neuen staatlichen Vergleichsportals für Krankenhäuser geäußert.

Vor wenigen Tagen hatte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin erklärt, dass das Vergleichsportal fortlaufend aktualisiert werde. Man nehme Kritik etwa medizinischer Fachgesellschaften mit wichtigen Hinweisen sehr ernst, hieß es am vergangenen Mittwoch aus dem Ministerium. Updates sollen kontinuierlich stattfinden.

Die Stimmung in den Kliniken ist angespannt

Der Klinik-Atlas soll die große Krankenhausreform mit grundlegenden Änderungen bei der Finanzierung und einheitlichen Qualitätsvorgaben ergänzen und über Leistungen und Behandlungsqualität der rund 1700 Krankenhäuser in Deutschland informieren.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wie lebendig begraben zu sein“: Corona-Opfer legen sich auf den Gänsemarkt

Die Niedersächsische Krankenhausgesellschaft (NKG) kritisiert aber, dass es wegen der angespannten Finanzlage, der Arbeitsbelastung und des Fachkräftemangels bereits eine schlechte Stimmung in den Kliniken gebe. „Mit dem Klink-Atlas hat der Bund noch einen draufgesetzt und die Kollegenschaft massiv verärgert“, sagte NKG-Verbandsdirektor Helge Engelke. (dpa/mp)