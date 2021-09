Unbekannte haben in Helmstedt in Niedersachsen an einer Baustelle zwei WC-Häuschen gesprengt. Die Ermittlungen laufen noch, die Polizei bittet um Hinweise.

Wie die Polizei mitteilte, hatte am Montagabend eine Anruferin gegen 21:50 Uhr eine lautstarke Explosion nahe der Straße Magdeburger Tor gemeldet. Am Tatort entdeckten die mit mehreren Streifenwagen ausgerückten Einsatzkräfte Ruß an einigen Teilen der beiden Dixi-Klos, die vor einem Rohbau standen.

Unbekannte sprengen Dixi-Klos auf Baustelle

Die Toiletten waren vollständig zerstört, lediglich der Bodenbereich blieb stehen. Der Schaden wird auf 1400 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und dem Herbeiführen einer Explosion gegen Unbekannt.

Bei der Ermittlung hofft die Polizei auf die Hilfe von Anwohner:innen und Passanten. Bei Hinweisen kann man sich bei der Polizeiwache am Ludgerihof unter +49 5351/521-0 melden. (mp/dpa)