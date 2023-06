Zwei Tage Staugefahr auf der A1: Darauf müssen sich Autofahrer einstellen

Stillstand auf der A1 – Autofahrer müssen am Dienstag und Mittwoch mit erheblichen Einschränkungen zwischen Seevetal-Hittfeld und Dibbersen rechnen.

Wegen Wartungs- und Sanierungsarbeiten am Überführungsbauwerk über die Bahn-Trasse zwischen den Abschnitten Seevetal-Hittfeld und Dibbersen wird am 6. und 7. Juni der Überholstreifen über den Tag in beide Richtungen gesperrt sein. Für Autofahrer wird es eng, denn die Verkehrsteilnehmer werden einspurig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Sperrung erfolgt am Dienstag in Richtung Hamburg von 9 Uhr bis 17.30 Uhr – in Richtung Bremen schon ab 7 Uhr bis 15.30 Uhr. Am Mittwoch beginnen beide Sperrungen gegen 9 Uhr und werden in Richtung Hamburg um 17.30 und in der Gegenrichtung um 15.30 Uhr beendet. Da die Bauarbeiten stark witterungsabhängig sein, wären terminliche Verschiebungen der Arbeiten möglich, so die Autobahn GmbH. (mbo)